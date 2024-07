Italbasket, Fontecchio parla del suo futuro in ottica Olimpiadi e NBA

Simone Fontecchio segue da casa l’Italbasket, impegnata da questa sera nel PreOlimpico.

L’azzurro è stato ospite di Sky Sport, aggiornando sulle sue condizioni e facendo capire che, in caso di qualificazione alle Olimpiadi, non potrà comunque essere a Parigi.

Sono nel pieno della fase di riabilitazione, a sei settimane dall’intervento che ho subito a New York dallo stesso chirurgo che ha operato Kevin Durant. All’inizio non si è capita bene la gravità dell’infortunio, poi ci siamo resi conto che l’operazione era l’unica soluzione, ci vorrà ancora tempo ma sarò pronto per l’inizio della prossima stagione.

Dopodiché Fontecchio ha parlato dell’appuntamento in Porto Rico.

Non dobbiamo sottovalutare nessuno, il Bahrein è alla nostra portata ma sono sicuro che i ragazzi non prenderanno l’impegno sottogamba. Li seguirò a distanza, hanno bisogno del nostro supporto perché servirà un’impresa per andare a Parigi.

Successivamente una battuta sul CT Gianmarco Pozzecco e un episodio molto curioso, risalente alla scorsa estate.

Pozzecco è uno molto diretto, trasmetti concetti semplici e chiari, lo fa dicendo le cose in faccia. Lo scorso anno a Folgaria a fine allenamento ero stanco e stavo difendendo in maniera un po’ troppo blanda. Lui mi ha ripreso e mi ha detto: “Se vuoi difendi così in NBA, non in Nazionale”. Poi ha preso ed è andato via. Ogni tanto si arrabbia ma subito dopo è facilissimo farci pace.

Infine uno sguardo al futuro. Fontecchio sta trattando con i Detroit Pistons per prolungare la sua permanenza a Motor City e spera che la trattativa si chiuda a breve.