Italbasket, Mannion suona la carica: “Poz ci crede e anche noi, vorrei essere come lui”

Nico Mannion si prepara al PreOlimpico con l’Italbasket.

La sua presenza a San Juan sembra pressoché certa dopo l’ottima seconda parte di stagione in maglia Varese. L’italo-americano, in bilico fra la permanenza in Lombardia e un ritorno in NBA, ha parlato delle prospettive a cinque cerchi e del suo ruolo in azzurro.

Se posso portare un po’ di esperienza non mi tiro indietro, è bello sentirsi dare del veterano anche se sono così giovane, in effetti questa è la mia sesta stagione con la Nazionale e sono fra i più esperti. Non avere Fontecchio peserà, così come dispiace non poter contare su Procida e Spagnolo. Ma tutti e 12 saremo disposti a sacrificarci per raggiungere l’obiettivo Olimpiadi, faremo di tutto per riuscirci.

Poi Mannion, nell’intervista rilasciata a Il Corriere dello Sport, ha speso bellissime parole per il ct Gianmarco Pozzecco.