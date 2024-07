Italbasket, Nico Mannion elogia Pozzecco: “Non è un coach come tutti gli altri”

L’Italbasket si prepara a iniziare la sua avventura nel PreOlimpico. Fra i protagonisti più attesi c’è Nico Mannion.

Qualche giorno fa i Golden State Warriors hanno esteso la qualifying offer ma l’ex Virtus non sa ancora quale sarà il suo futuro. Per il momento pensa solamente all’assalto ai Giochi.

Le Olimpiadi sono un grande obiettivo per ogni giocatore. A Tokyo c’erano le restrizioni per il Covid, mancava il pubblico, erano Giochi un po’ meno sentiti. Andare a Parigi sarebbe ancora più speciale, penso solo a questo adesso, non ho fretta di programmare il futuro. Golden State ha esteso la qualifying offer per mantenere i diritti ma il contratto è ancora un two-way, per il prossimo anno sceglierò un posto dover poter crescere ancora.