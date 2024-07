Italbasket, Pozzecco tiene la barra dritta: “Siamo qui per un sogno”

L’Italia ha aperto il suo PreOlimpico con l’agevole successo sul modesto Bahrein.

Poco più di un allenamento per gli Azzurri che pensano già alla sfida con i padroni di casa di Porto Rico, primo vero spartiacque del torneo.

Al termine della gara con la formazione asiatica, il commento del CT Gianmarco Pozzecco ha proiettato già l’Italbasket al prossimo impegno.

All’inizio della gara ero un po’ nervoso perchè non stavamo giocano bene, cosa che poi abbiamo cominciato a fare. Abbiamo grande rispetto per tutti gli avversari che affrontiamo e anche questa sera è stato così. Contento che i ragazzi abbiano giocato per 40 minuti con aggressività mettendo pressione e facendo esattamente ciò che avevamo preparato. Ora guardiamo avanti con fiducia e pensiamo al Portorico. Siamo qui per un sogno e vogliamo realizzarlo.