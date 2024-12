Itoudis se la prende col format di EuroLega: “3 tornei mischiati in uno!”

Dimitris Itoudis è stato parecchio polemico durante la conferenza stampa di stasera, dopo la sconfitta del suo Hapoel Tel-Aviv contro i Wolves Vilnius. In primo luogo al coach ellenico è stato chiesto un pensiero sull’assegnazione delle Final Four di EuroLega 2025 ad Abu Dhabi. Itoudis ha allenato tantissimi anni in EuroLega, vincendo il torneo per due volte col CSKA Mosca. Il suo parere sul coinvolgimento degli Emirati Arabi Uniti in una competizione europea è stato comunque positivo: “Avevano il diritto di votare, no? Quindi hanno votato e scelto questa sede. Una buona scelta, non una buona scelta… Io sono fan dei Playoff, sono fan dell’espansione. L’EuroLega deve espandersi con più squadre, e con più squadre ci sarà maggiore stabilità finanziaria e una migliore visione. L’EuroLega è la migliore competizione in Europa. Con tutto il rispetto per le Final Four, che ho raggiunto per 6 volte consecutive quando ero al CSKA, in Europa abbiamo un modo tridimensionale di giocare a basket“.

Qui è partito l’attacco di Itoudis al format di EuroLega: “Perché dico questo? Perché iniziamo con un sistema di andata e ritorno. Tutti giocano come se fosse un campionato: casa, trasferta, casa, trasferta. Poi passiamo ad un format NBA, ovvero i Playoff, e finiamo con un format NCAA. In una sola competizione ci sono 3 modi diversi di giocare a basket. Che roba è? Non voglio nemmeno menzionare i diversi approcci all’arbitraggio e le regole. Stiamo praticamente dicendo ai nostri tifosi che abbiamo 3 sport diversi. Ci sono dimensioni del campo, regole e tempi di gioco in NCAA, dimensioni del campo, regole e tempi di gioco diverse in NBA e ancora altre regole in EuroLega. Oltretutto in Europa ci sono anche i campionati locali. Il calcio per esempio ha le stesse regole ovunque!”.