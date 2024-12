Kendrick Nunn sospeso dall’EuroLega: ecco per quale motivo

In mattinata l’EuroLega ha annunciato le sanzioni disciplinari per il turno di settimana scorsa. Tra le altre, è stato particolarmente colpito il Panathinaikos, uscito sconfitto dal match contro il Partizan Belgrado. L’EuroLega ha sospeso per una partita Kendrick Nunn, ma non solo: l’americano è stato multato di 5.000€, è invece di 8.000€ l’ammontare della multa inflitta a coach Ergin Ataman.

Le due sanzioni sono arrivate per i comportamenti durante e dopo il match di Belgrado. Nunn aveva veementemente protestato con gli arbitri in campo, venendo tra l’altro calmato da Zaljiko Obradovic: in campo era stato punito con un doppio fallo tecnico e l’espulsione, ma l’EuroLega ha rincarato la dose a posteriori. Ataman invece è stato multato per “azioni che hanno causato una imprevista interruzione del match”: il coach turco dopo la gara aveva oltretutto, come spesso gli accade, criticato l’arbitraggio. In particolare l’allenatore turco aveva dichiarato che il Panathinaikos avrebbe iniziato ad allenarsi per la boxe, suggerendo troppa permissività nei confronti del club serbo.

Il Panathinaikos, che in EuroLega non sta dominando come molti si aspettavano (8-6 il record finora), sarà quindi privo di Nunn nella difficile trasferta di Istanbul contro l’Efes.