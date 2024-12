Bronny James inizierà a giocare anche le partite in trasferta in G League

Finora Bronny James, nella sua giovanissima carriera da professionista, ha totalizzato 3 presenze G League e 7 in NBA con i Los Angeles Lakers. Nella Lega di sviluppo, con la maglia dei South Bay Lakers, il figlio di LeBron ha finora disputato solo partite casalinghe. La decisione era stata presa insieme alla franchigia, ma non è mai stata motivata: ecco perché non hanno tardato a diffondersi speculazioni su un trattamento di favore ricevuto da Bronny.

Ora le cose cambieranno: come riportato da Chris Haynes, Bronny James farà il suo debutto in trasferta in G League domani notte, a Phoenix, per il match contro i Valley Suns.

Sources: Los Angeles Lakers rookie Bronny James will make his G-League road debut on Thursday in Phoenix against the Valley Suns. pic.twitter.com/vN3M2fy147 — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) December 11, 2024

Per il momento James Jr non ha brillato. In NBA sta mantenendo 0.6 punti di media tirando col 12% dal campo, in G League invece sta andando leggermente meglio. In occasione dell’ultima partita pochi giorni fa, Bronny ha segnato 16 punti che ad oggi sono il suo career-high. Un segnale incoraggiante almeno per quanto riguarda i prossimi impegni nella Lega di sviluppo.