Adrian Banks torna in Italia in una neopromossa di A2

Adrian Banks e l’Italia, una storia che prosegue anche ora che il giocatore ha compiuto 38 anni. L’americano, con trascorsi a Varese, Avellino, Brindisi, Fortitudo Bologna, Trieste e Treviso, starebbe per firmare con la Libertas Livorno, neopromossa in Serie A2, secondo quanto riportato da Alessandro Maggi di Sportando.

Banks ha giocato l’ultima stagione in Italia nel 2022-23, prima di trasferirsi in Israele al Bnei Herzliya l’anno scorso. In Winner League l’americano ha segnato 10.1 punti di media in 29 partite.

In questa sessione di mercato la Libertas Livorno ha già messo sotto contratto un altro membro fisso della Serie A degli ultimi 15 anni: Ariel Filloy. L’argentino andrà a formare proprio con Banks una coppia di guardie di esperienza che, se sane fisicamente, fanno la differenza nella serie cadetta.

Nella sua carriera italiana, Adrian Banks non ha mai vinto nulla diventando però un simbolo soprattutto a Brindisi, portata in finale di Coppa Italia. In diverse stagioni l’americano è stato miglior marcatore del campionato di Serie A, scollinando anche i 21 punti di media nella stagione 2019-20.

Leggi anche: Trapani Shark, Daniele Baiesi è il sogno dei siciliani come GM?