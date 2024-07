Jaylen Brown corregge il tiro dopo la gaffe: “Bronny ha tutto per avere successo”

Nelle scorse ore è circolato sui social un video di Jaylen Brown che, parlando con la fidanzata Kysre Gondrezick nel corso di Celtics-Lakers di Summer League, diceva che Bronny James secondo lui “non è un pro”. Insomma non sarebbe al livello degli altri giocatori che hanno lasciato il college e sono diventati professionisti. L’ultimo MVP delle Finals ha anche aggiunto che Bronny giocherà con i Lakers e non in G-League per via del suo cognome. Una gaffe nell’ecosistema NBA che Brown ha provato a correggere in maniera grossolana sui social.

Riprendendo proprio il video del labiale incriminato, la star dei Boston Celtics ha applaudito James Jr: “È un vanto avere tuo figlio al tuo fianco in NBA, riflette la tua grandezza e la tua longevità! Bronny ha tutti gli strumenti intorno a lui per avere successo, non vedo l’ora di osservare la sua crescita”.

Parole che suonano come l’opposto di quanto Jaylen Brown ha detto, in maniera privata, alla fidanzata.

It’s a flex to have your son alongside you in the nba it reflects greatness and longevity !Bronny has all the tools around him to be successful I look forward to watching his growth https://t.co/qO4muFSvrn — Jaylen Brown (@FCHWPO) July 16, 2024

In 4 partite di Summer League finora, Bronny James non è mai andato in doppia cifra e sta avendo parecchie difficoltà in attacco. Sta segnando 4.2 punti di media, ma soprattutto ha tirato per il momento 7/31 dal campo e 0/15 da tre punti. Per un giocatore descritto come un 3&D, quindi un ottimo difensore capace di segnare da dietro l’arco, sono cifre davvero impietose.