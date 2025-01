Slam Dunk Contest NBA 2025, ufficiali i 4 partecipanti

La NBA ha trovato i 4 giocatori che parteciperanno allo Slam Dunk Contest di quest’anno, in programma a San Francisco il 15 febbraio. Chi si aspettava dei grandi nomi e la partecipazione di alcune star, dovrà ricredersi: come negli ultimi anni, i giocatori coinvolti saranno grandissimi atleti ma non certo i volti delle proprie franchigie. I 4 partecipanti saranno infatti il campione in carica Mac McClung, vincitore sia nel 2023 che nel 2024, i rookie Stephon Castle e Matas Buzelis, più Andre Jackson Jr.

Il grande favorito sarà ovviamente McClung, che in questa stagione ha però disputato una sola partita in NBA (a fine ottobre) con gli Orlando Magic. In G League sta invece segnando 17.4 punti di media con gli Osceola Magic. Se McClung dovesse vincere di nuovo lo Slam Dunk Contest, diventerebbe il primo a vincerne 3 di fila nella storia della NBA.

Castle e Buzelis sono due rookie quotati, rispettivamente 4° e 11° chiamata assoluta all’ultimo Draft, ma non sono sicuramente nomi che scaldano gli animi. Infine Andre Jackson Jr quest’anno è diventato titolare nei Milwaukee Bucks, alla sua seconda stagione in NBA, ma sta comunque segnando solo 3.6 punti di media in circa 17′ di utilizzo.