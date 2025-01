Miami Heat, nuova sospensione per Jimmy Butler: il motivo

Mentre i rumors su una sua possibile partenza in direzione Phoenix continuano a susseguirsi, il clima tra Jimmy Butler e i Miami Heat non è per nulla migliorato dopo il ritorno dalla sospensione di 7 partite di questo mese. Il giocatore ha disputato 3 partite, non dimostrando in alcun modo di essersi redento per i propri comportamenti: Butler ha segnato 18 punti al ritorno in campo, mostrandosi però parecchio svogliato durante la presentazione pre-partita, poi ha semi-scioperato contro gli Spurs, segnando 8 punti con 3/7 dal campo. Infine, ieri, ha segnato 13 punti contro Portland.

Ora, come riportato da Shams Charania, arriverà per Butler una nuova sospensione, stavolta di 2 partite. Il giocatore ha infatti perso l’aereo che ha portato gli Heat da Miami a Milwaukee, dove giocheranno venerdì. A causa dell’ennesimo comportamento poco professionale, la franchigia ha quindi deciso di lasciare a casa Butler del tutto: la star di Miami salterà sia la gara contro i Bucks sia quella successiva a Brooklyn. Probabilmente tornerà in campo alla prima partita casalinga, vale a dire quella contro Orlando del 26 gennaio.

È l’ennesimo episodio di rottura tra Jimmy Butler e gli Heat, che insieme sono arrivati per due volte alle NBA Finals ma che sono destinati a dirsi addio molto presto, nel peggiore dei modi.