Valerio Antonini fa il punto: “Oltre 40 giocatori top di livello europeo e non solo sono interessati a venire a Trapani”

Valerio Antonini è il personaggio del momento nel basket italiano, sorpattutto negli ultimi giorni. Il patron della Trapani Shark prima di Natale aveva aperto una furente polemica con i vertici del basket italiano per un presunto arbitraggio a sfavore nel match contro Milano e prima ancora aveva preannunciato un colpo che avrebbe “sconvolto” il mercato.

Il giorno di Natale, in serata, Antonini ha affidato a X un lungo resoconto di questi primi 5 mesi della sua Trapani in Serie A. Nelle prime 12 partite, i siciliani hanno stupito vincendo da neo-promossi ben 9 partite e perdendo solo contro Virtus Bologna, Tortona e appunto Milano. Nel suo punto della situazione, Valerio Antonini ha parlato anche di mercato, affermando che “oltre 40 giocatori top di livello europeo e non solo hanno manifestato interesse” ad andare a giocare a Trapani. Questo, secondo il presidente del club granata, è un segno inequivocabile del buon lavoro che sta facendo la squadra, che ora gode di una “credibilità sul mercato impressionante”.

Antonini ha poi fatto un plauso ai tifosi, che sostengono Trapani in casa ma anche in trasferta. Per poi arrivare al mercato: “Vorrei regalare alla città un giocatore TOP perché i tifosi si stanno meritando sforzi di questo livello; Ci proveremo insieme a Jasmin”. Insomma, l’idea di fare un vero e proprio colpo sul mercato è stata ribadita. Nei giorni scorsi si era parlato di Danilo Gallinari e ieri anche di Shaquille McKissic, qualora lasciasse l’Olympiacos.

Infine il sogno Scudetto, considerato ora possibile: “Siamo convinti, anche per averci giocato contro, che Milano e Bologna rimangono favorite sia per roster che per tradizione ma il gap si è enormemente accorciato con diverse squadre e con pochi aggiustamenti si è li; Esperienza ci manca ma siamo bravi ad imparare velocemente!”. Per poi chiudere con lo stesso messaggio lanciato prima della partita contro l’Olimpia: “Io ci credo e tu?”, destinato a diventare un cavallo di battaglia del presidente granata.

Spunti di riflessione sui nostri primi 5 mesi di @LegaBasketA : 1/ Siamo andati al di là delle mie più rosee previsioni e in poche settimane abbiamo costruito un team importante capace di fare 9 su 12; La partita di Milano è stata cruciale per me, mi si sono aperti davanti tutti… pic.twitter.com/2SNThYf9s7 — Valerio Antonini (@ValerioAntoPres) December 25, 2024

Foto: Trapani Shark