Bryant Dunston prosegue in EuroLega dopo la separazione con la Virtus Bologna

Bryant Dunston non ha intenzione di appendere le scarpe al chiodo. Nonostante i 38 anni, il lungo americano con passaporto armeno giocherà ancora in EuroLega nella prossima stagione: questa mattina è stato annunciato come un nuovo giocatore dello Zalgiris Kaunas di Andrea Trinchieri. Dunston nelle scorse settimane era diventato free agent dopo che la Virtus Bologna aveva deciso di non sfruttare l’opzione sul suo contratto.

Allo Zalgiris, Dunston prenderà il posto di Kevarrius Hayes, che proprio oggi ha salutato la Lituania ed è stato annunciato dal Paris Basketball di Tiago Splitter.

Nell’ultima stagione Bryant Dunston ha mantenuto 4.5 punti e 3.7 rimbalzi di media in EuroLega con la maglia bianconera, sempre applaudito dai compagni per l’impegno e il lavoro duro nonostante l’età e la gloriosa carriera alle spalle.