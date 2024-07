Le Bahamas fanno subito il colpo: battuta la Finlandia al Preolimpico

Le Bahamas erano candidate al ruolo di outsider nel Preolimpico di Valencia, grazie alla presenza di tre giocatori NBA: DeAndre Ayton, Eric Gordon e Buddy Hield. Con il loro talento le Bahamas, una Nazionale modesta che finora si era qualificata solo una volta all’AmeriCup, avevano già estromesso l’Argentina dalla partecipazione al Preolimpico. Ora sognano di fare lo stesso con la Spagna, grande favorita nel torneo casalingo di Valencia.

Oggi le Bahamas hanno guidato per un quarto e mezzo, soprattutto grazie al proprio trio delle meraviglie, ma nel secondo quarto la Finlandia (che in questo Preolimpico è priva di Lauri Markkanen) ha pareggiato e messo la freccia, realizzando un parziale di 11-2 e arrivando fino a +9 con una tripla di Grandison. Due liberi di Gordon hanno fissato sul 54-47 per i nordici il punteggio al 20′. Nel terzo periodo la Finlandia ha raggiunto il massimo vantaggio di +12, ma proprio quando le Bahamas sembravano avviate verso la sconfitta Hield ha tirato fuori due triple in un amen, parte del parziale di 21-3 con cui i caraibici hanno chiuso la frazione. Arrivati al 30′ con le Bahamas di nuovo avanti 67-73, in avvio di quarto periodo i caraibici hanno trovato un apporto inatteso dal classe 2005 VJ Edgecombe, giocatore dei Baylor Bears in NCAA. La guardia bahamense ha realizzato 10 dei primi 12 punti della sua squadra nell’ultima frazione, permettendole di rimanere avanti. Quando poi la Finlandia si è riavvicinata a -3 a poco più di 1′ dalla fine, ci hanno pensato Gordon, Hield e Franco Miller a mettere in ghiaccio il match con un break finale di 8-0. Il risultato finale è 85-96.

Finlandia: Jantunen 20+8 rimbalzi, Maxhuni 20, Valtonen 13.

Bahamas: Hield 24, Edgecombe 20, Ayton 19+9 rimbalzi, Gordon 16.

Foto: FIBA