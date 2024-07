Kawhi Leonard rinuncia alle Olimpiadi: Team USA ha già il sostituto

La presenza di Kawhi Leonard nei primi giorni di raduno di Team USA aveva sorpreso parecchie persone, visto che il giocatore aveva saltato quasi tutte le partite dei Playoff per infortunio. In generale Leonard non garantisce una tenuta fisica ottimale ormai da un po’ di anni e aggiungere a una stagione già lunga altre partite con la Nazionale avrebbe potuto compromettere la prossima annata. È stata alla fine proprio questa la decisione, con Leonard che ha deciso di ritirarsi dalla squadra olimpica.

Dal comunicato ufficiale di Team USA si intuisce come la decisione sia stata presa in gran parte anche dai Los Angeles Clippers, non è un caso che coach Tyronn Lue sia nello staff di Kerr in Nazionale. Leonard quindi ha lasciato la squadra a Las Vegas, dove Team USA questa sera affronterà subito un test importante contro il Canada di Shai Gilgeous-Alexander.

An update on Kawhi Leonard from the USA Basketball Men's National Team. pic.twitter.com/84TjYpc90i — USA Basketball (@usabasketball) July 10, 2024

Gli Stati Uniti non hanno comunque perso tempo, d’altronde avevano pronto l’eventuale sostituto già da qualche settimana. Derrick White prenderà il posto di Kawhi Leonard nei 12 convocati, sarà la seconda esperienza del giocatore dei Celtics in Nazionale dopo il Mondiale 2019, campagna molto sfortunata chiusa dagli americani al 7° posto. White è reduce dalla vittoria del titolo con i Celtics e di recente ha rinnovato il proprio contratto, firmando un nuovo quadriennale da 126 milioni di dollari.