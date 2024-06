Kyrie Irving chiede scusa ai Boston Celtics in vista delle NBA Finals

Uno dei temi più controversi delle NBA Finals è il ritorno di Kyrie Irving a Boston.

Dopo l’addio del 2019, la point guard di Dallas ha avuto un rapporto burrascoso con i Celtics. Nella bolla di Orlando Irving calpestò il logo di Boston e nel 2022 mostrò il dito medio ai tifosi Celtics durante una gara dei playoff con la maglia dei Nets.

Adesso, in vista dell’ennesimo ritorno al Garden ma per l’appuntamento più importante, Irving si è detto pentito.

Fare il medio e perdere la testa in quel mondo non sono cose che riflettono il mio essere e il modo in cui voglio competere ai massimi livelli. Non ho dato un buon esempio ai giovani, non ho fatto vedere il modo giusto per controllare le proprie emozioni, a prescindere da ciò che mi stavano urlando contro. Adesso sono più abituato a gestire certe cose, penso di essere cresciuto da allora.