Italbasket, Gallinari: “La Nazionale mi emoziona sempre, giocherò da centro senza problemi”

Danilo Gallinari è tornato in Nazionale. Dopo due anni dal terribile infortunio subito alla vigilia degli Europei 2022, il Gallo ha ritrovato l’Azzurro proprio contro la Georgia.

Una prova da protagonista che gli è valsa il premio di MVP della Trentino Basket Cup. Gallinari ha raccontato le sue sensazioni in conferenza stampa.

Per me è stato un ritorno speciale, bello tornare a condividere il campo con questi ragazzi. Può sembrare una frase fatta ma indossando la maglia azzurra provo ogni volta provo la stessa emozione di quando avevo 17 anni. Abbiamo dato segnali incoraggianti, bisognerà continuare a crescere velocemente perché abbiamo poco tempo a disposizione. Siamo a buon punto, il gruppo si conosce bene, sappiamo cosa vuole Poz e cosa siamo in grado di fare. Nel complesso una buona prestazione con il supporto del pubblico di Trento che non delude mai. Dobbiamo lavorare meglio a rimbalzo, specie contro avversari più aggressivi ed esperti, per poter correre ci servirà controllare più palloni. Io da centro? Nessun problema, sono disposto a fare tutto ciò che serve.