VIDEO: Franz Wagner inchioda una INCREDIBILE schiacciata sulla testa della Francia

La partita tra Germania e Francia non è stata solo teatro della superiorità della prima, guidata da 52 punti in due di Franz Wagner e Dennis Schroder. È stata anche una partita che ricorderemo per un po’ per via della clamorosa schiacciata di Wagner su 4 giocatori transalpini. Nel corso del terzo quarto, con la Germania ampiamente avanti, la star degli Orlando Magic ha preso il volo, inchiodando su Lessort, Yabusele, Albicy e Batum.

Siamo di fronte alla miglior schiacciata di queste Olimpiadi e probabilmente una delle migliori di sempre nei Giochi.

Franz Wagner just DUNKED on all of France🤯🇩🇪 #Paris2024pic.twitter.com/OR25sNasls — Eurohoops (@Eurohoopsnet) August 2, 2024

Foto: FIBA