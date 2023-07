La maxi lista della Repubblica Dominicana per i Mondiali può farci paura

La Repubblica Dominicana ha diramata la prima lista di convocati per i Mondiali 2023. I dominicani sono inseriti nel Girone A insieme all’Italia, all’Angola e alle Filippine.

Il coach Nestor Garcia ha inserito ben 30 giocatori nella long list dei giocatori che da ieri hanno iniziato ad allenarsi in vista dell’appuntamento asiatico. Fra di loro ci sono ben quattro NBA, a partire da Karl-Anthony Towns che sotto canestro sarà coadiuvato da Al Horford. Nella lista anche Chris Duarte dei Sacramento Kings e Lester Quinonen dei Golden State Warriors, reduce da un’ottima Summer League.

Presenti anche tanti elementi con lunga esperienza in Europa, fra i quali Gelvis Solano, visto anche in Italia a Bergamo. Curiosità per Jean Montero, talento del 2003 che ha disputato un’ottima stagione in Spagna. Resta un concreto obiettivo di mercato della Virtus Bologna, specialmente nel caso in cui le V Nere riescano a sbarazzarsi di Iffe Lundberg.

Dominican Republic’s extended roster is full of marquee names 🌟#FIBAWC x #WinForDominicana 🇩🇴 pic.twitter.com/a1kBBqt4yA — FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) July 26, 2023

La presenza di Towns è altamente probabile ma non del tutto certa, così come quella di Horford. Al momento KAT non si è unito ai compagni ma dovrebbe farlo la prossima settimana.