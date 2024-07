La trade per Klay Thompson è formato MAXI: 6 squadre coinvolte

Nelle scorse ore è stato annunciato ufficialmente il passaggio di Klay Thompson ai Dallas Mavericks. Quella che inizialmente sembrava una sign-and-trade tra tre squadre, i Golden State Warriors, Dallas e gli Charlotte Hornets, in realtà si è rivelata coinvolgere il doppio delle squadre. È infatti stato il primo scambio della storia NBA a coinvolgere ben sei franchigie.

Alle 3 citate, si sono aggiunti Minnesota Timberwolves, Denver Nuggets e Philadelphia 76ers. Alcuni affari già noti, come ad esempio le firme di Buddy Hield e Kyle Anderson con Golden State, sono state inserite in questo scambio per far quadrare meglio i conti. Alla fine quindi la divisione è stata la seguente:

Dallas riceve: Klay Thompson, una scelta del secondo turno 2025.

Minnesota riceve: una scelta del secondo turno 2025, un pick swap con Dallas 2031, cash.

Golden State riceve: Kyle Anderson, Buddy Hield.

Denver riceve: cash.

Charlotte riceve: Josh Green, Reggie Jackson, due scelte del secondo turno al Draft (2029 e 2030).

Philadelphia riceve: una scelta del secondo turno 2031.

Per quanto riguarda i contratti, Klay Thompson firmerà un triennale da 50 milioni di dollari, Kyle Anderson un triennale da 27 mentre Buddy Hield un triennale da 24.