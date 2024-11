La Virtus Bologna gioca alla pari coi campioni d’Europa, ma passa il Panathinaikos

Virtus Bologna – Panathinaikos 77-82

(18-19, 25-27, 15-14, 19-22)

È una bella Virtus Bologna quella di scena alla Unipol Arena contro il Panathinaikos, campione d’Europa in carica. I bianconeri, nonostante un match di alto livello, alla fine sono però costretti ad arrendersi a fronte dei 20 punti del solito Kendrick Nunn e della grande partita di Jerian Grant (assente invece Lorenzo Brown).

Nel primo quarto la Virtus tiene subito testa al Pana, con le triple di Shengelia e Clyburn e il lavoro di Momo Diouf sotto canestro. I greci raggiungono al massimo il +4, Shengelia e Clyburn accorciano: al 10′ è 18-19. Nel secondo quarto gli ospiti si accendono da dietro l’arco, con 4 triple consecutive di Nunn, Sloukas e Grant: un parziale di 10-2 che lancia il Pana sul 32-40. Il protagonista del finale del primo tempo è però Clyburn, che prima si guadagna 3 tiri liberi, segnando i primi 2, e poi segna una tripla su rimbalzo offensivo di Diouf: 5 punti in un amen, per il 43-46 al 20′.

Nel terzo quarto Bologna rimane a contatto, portandosi anche a -1, ma non riesce a passare in vantaggio: prima lo sfondamento di Pajola, poi gli errori di Diouf e Clyburn. È però ancora quest’ultimo a mettere l’ultima parola sulla terza frazione, segnando il canestro del 58-60. In avvio di quarto periodo arriva finalmente il sorpasso Virtus con Polonara, mentre il Panathinaikos segna un solo canestro dal campo nei primi 4′ abbondanti. L’attacco ellenico si sblocca con Nunn, a cui risponde però subito una tripla di Daniel Hackett. La partita si fa sempre più dura: Banchi perde un challenge per un fallo su Nunn, il Pana si riporta avanti e con Lessort e Grant tocca il +4. Bologna però non si arrende: con i liberi di Shengalia accorcia, poi Clyburn ruba palla e ancora il georgiano firma la parità a quota 72. La tripla di Grant e il canestro di Lessort però tengono dietro la Virtus, Belinelli sbaglia la tripla del pareggio e Cordinier finisce la sua partita commettendo il 5° fallo. È ancora Grant protagonista in chiusura con i 2 tiri liberi che archiviano il match, 77-82.

Virtus Bologna: Cordinier 12, Belinelli 4, Pajola 8, Clyburn 18, Shengelia 17, Hackett 3, Grazulis NE, Morgan, Polonara 4, Diouf 4, Zizic 7, Tucker.

Panathinaikos: Kalaitzakis, Moraitis NE, Sloukas 10, Osman, Samodurov NE, Papapetrou 9, Grant 11, Nunn 20, Lessort 16, Hernangomez 4, Mitoglou 5, Yurtseven 7.

Foto: Virtus Bologna