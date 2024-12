Varese, Luis Scola risponde in maniera NETTA agli Arditi dopo la contestazione

Pochi giorni fa gli Arditi, il gruppo ultras che segue la Pallacanestro Varese, hanno annunciato che diserteranno le partite in piena contestazione verso Luis Scola e la società. Varese attualmente è penultima, davanti alla sola Napoli che deve ancora vincere una partita. I cambi operati sul mercato, con gli arrivi di Alex Tyus, Keifer Sykes e Jaron Johnson, non hanno per ora dato i loro frutti e domani i biancorossi sono attesi dal difficile derby contro Milano.

Nella giornata di ieri Scola ha rilasciato delle importanti dichiarazioni sulla contestazione degli Arditi, autori anche di qualche velata minaccia. Gli ultras, con degli striscioni, lo hanno infatti paragonato all’ex dirigente Coldebella, che in un momento di tensione simile era stato aggredito dopo una partita.

“Siamo consapevoli che Varese sia una piazza dove c’è tantissima passione e questo è bello; accettiamo tutti i punti di vista, tutte le opinioni e tutte le critiche, purché rimangano nel limite del rispetto; limite che questa settimana è stato oltrepassato in netto contrasto con quelli che sono i nostri valori che, umilmente, riteniamo siano gli stessi della maggioranza dei tifosi biancorossi” ha detto Scola.

L’argentino ha anche annunciato come verranno occupati i posti lasciati liberi dagli Arditi all’Itelyum Arena: “I posti che rimarranno vuoti al palazzetto li occuperemo invitando i ragazzi delle società minibasket del territorio che sicuramente saranno felici di venire a Masnago”.

E su chi dice che Varese vorrebbe retrocedere di proposito, Luis Scola ha commentato: “La negatività del momento legata ai risultati la comprendiamo, ma non possiamo accettare alcune bugie che si sono dette; perché dovremmo voler perdere apposta per andare in A2? Mi imbarazza un po’ rispondere a cose del genere perché è come se Coca-Cola non volesse più vendere bibite o McDonald’s cibo”.