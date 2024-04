LBA, Reggio Emilia – Olimpia Milano: tutti contro gli arbitri

La partita valida per la 25esima giornata del nostro campionato di Serie A tra l’UNAHOTELS Reggio Emilia e l’Olimpia Milano si è conclusa in favore dei biancorossi lombardi, che hanno superato gli avversari per 68-72: miglior marcatore dell’incontro è stato Stefano Tonut con 19 punti, seguito da Nikola Mirotic con 18, mentre per i padroni di casa sono stati Langston Galloway (17) e Jamar Smith (16) a tener vive le speranze fino agli ultimi possessi nonostante gli sfavori del pronostico.

A far notizia, a due giorni dalla partita però, non sono più le gesta dei giocatori in campo, bensì di altri due protagonisti legati alle due società, in particolare il coach dell’Olimpia Milano Ettore Messina e Graziano Sassi, consigliere d’amministrazione della Reggiana.

Sassi ha commentato così il match dalle colonne della Gazzetta di Reggio:

Questa partita l’hanno vinta gli arbitri. Milano si può battere, ma con loro stasera è stato impossibile.

Un commento contro i direttori di gara quindi, contro i quali si è scagliato anche Ettore Messina nel dopo gara, tanto che gli è costata la squalifica per un turno: “squalifica per una gara per comportamento irriguardoso nei confronti degli arbitri, a fine gara. Nella determinazione della sanzione si è tenuto conto della recidiva reiterata e specifica” , così recita il provvedimento del giudice sportivo.

Insomma, pare che gli arbitri non abbiano messo d’accordo nessuno in questa partita.

Leggi anche:

Italbasket: importanti aggiornamenti su Eubanks, DiVincenzo e Gallinari

Eurolega: ALBA fuori, Virtus dentro? Più che un’ipotesi