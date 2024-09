Kevin Durant è molto arrabbiato con NBA 2K

I giocatori prendono molto seriamente il loro rating su NBA 2K.

Molti atleti, in passato, hanno pubblicamente polemizzato per il punteggio che gli è stato assegnato dal noto videogioco. Quest’anno tocca a Kevin Durant, a cui è stato assegnato un 94, il decimo rating più alto. KD si è arrabbiato in particolare per la valutazione di Shai Gilgeous-Alexander (96), ritenuta esagerata se rapportata alla sua.

Durant ha definito questa scelta “incredibile”, aggiungendo di essersi stancato “di questa m****”. Insomma, un giudizio tranciante da parte di KD che probabilmente, dopo queste dichiarazioni, non finirà più sulla copertina del videogioco come avvenuta altre tre volte in passato.

Nel 2015 era da solo l’uomo immagine del gioco ma è andato sulla cover anche nel 2013 in compagnia di Blake Griffin e Derrick Rose, poi di nuovo nel 2022 per celebrare i 75 anni della NBA insieme a Kareem Abdul-Jabbar e Dirk Nowitzki.