Pat Baverley: “Mi hanno fatto 11 test anti-doping di fila!”

Come sta andando l’avventura di Pat Beverley in Israele, con l’Hapoel Tel-Aviv? Per ora bene, almeno sportivamente parlando. La squadra ha perso la prima partita in EuroCup ma poi ha vinto le successive tre, mentre in campionato ha vinto l’unica partita disputata.

In compenso fuori dal campo le cose stanno andando un po’ peggio. Oltre al clima geopolitico a Tel-Aviv, che però non sembra preoccupare particolarmente Beverley almeno stando alle sue passate dichiarazioni, l’americano si è dovuto anche confrontare con i test anti-doping. L’episodio è stato raccontato dal diretto interessato durante l’ultimo episodio del suo podcast, nel quale Beverley ha rivelato di aver dovuto fare 11 test consecutivi perché i primi 10 non avevano dato risultati chiari.

“Abbiamo battuto Gerusalemme a Gerusalemme. Dopo la partita mi hanno chiamato all’anti-doping, ho dovuto fare 11 test! 11 test! Avete sentito bene, 11 test. Nei primi 10 hanno detto che c’era troppa acqua nel mio organismo, ma sapete… Erano i giorni dello Yom Kippur. Ero ancora lì alle 4 di notte dopo la partita contro Gerusalemme, sono arrivato a casa alle 5.14 di notte. Non penso abbiate capito, ho dovuto fare pipì in un contenitore per 11 volte. Alle 8 di mattina avevamo il volo per poi giocare una partita il giorno seguente. Ma alla fine abbiamo vinto anche quella, quindi in Europa va tutto bene” ha raccontato Pat Beverley.