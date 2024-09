LeBron James è sicuro: “Potrei andare a medaglia alle Olimpiadi in altri due sport”

Le Olimpiadi di Parigi hanno acceso i riflettori su sport solitamente meno seguiti. Così è capitato che molti campioni si siano interessati a discipline diverse da quella in cui eccellono.

LeBron James è fra questi. Fresco di oro con un ruolo da protagonista assoluto per Team USA, LBJ ha dichiarato che potrebbe vincere una medaglia anche in altri due sport.

Ora come ora non c’è una singola disciplina in cui potrei essere competitivo a livello di Olimpiadi. Ma con un po’ di preparazione specifica le cose cambierebbero. Credo che con 6-8 mesi di allenamenti potrei cavarmela molto bene nel salto in lungo e nel salto in altro, potrei riuscire ad arrivare a medaglia.