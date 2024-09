Simone Fontecchio: “Agli Europei 2025 voglio rifarmi, in NBA per tutta la carriera”

Simone Fontecchio si sta allenando a Pescara in vista della nuova stagione NBA.

L’azzurro ha dovuto saltare gli impegni con la Nazionale a causa dell’operazione all’alluce sinistro e ora sta recuperando la forma migliore. In estate la nascita della sua seconda figlia, Luna, ad alleviare un momento difficile proprio a causa dei problemi fisici. All’orizzonte una nuova avventura con i Detroit Pistons e gli Europei del 2025. Fontecchio ha parlato di tutto questo in un’intervista per il quotidiano abruzzese Il Centro, dichiarando di voler giocare in NBA per tutto il resto della sua carriera.

Ho trascorso le ultime due estati che vivo tra fisioterapisti e palestre per recuperare da vari infortuni. A inizio Agosto è arrivata la mia seconda figlia, Luna, che mi ha dato una grandissima gioia. Adesso mi sto allenando a Pescara per riprendere dimestichezza con il pallone e per farmi trovare pronto al training camp, concedendomi allo stesso tempo un po’ di relax al mare. Fra qualche giorno, ultimati i documenti, partirò per gli Stati Uniti con tutta la famiglia.

Successivamente Simo si è soffermato sulle Nazionale.

Ho guardato le Olimpiadi con un pizzico di rammarico. A Tokyo arrivò un quinto posto, un buon risultato per il nostro gruppo. Arrivare ai Giochi è già una vittoria impareggiabile a livello umano e sportivo. Europei 2025? Non mi tiro mai indietro dalla Nazionale, purtroppo negli ultimi Mondiali non ero al top ma spero che il prossimo anno non ci siano problemi a condizionarmi dal punto di vista fisico e mentale.

Infine il pensiero sul finale di carriera, del tutto simile a quello espresso da Danilo Gallinari che nei giorni scorsi ha dichiarato di non voler tornare a giocare in Europa: “Voglio vivermi l’esperienza NBA fino in fondo, punto a concludere lì la mia carriera”.