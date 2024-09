LeBron James ha rovinato la carriera di Lenny Cooke, secondo il suo coach al liceo

Lenny Cooke era il miglior liceale degli Stati Uniti all’inizio degli anni 2000, quando giocava nella Northern Valley Regional High School, suo terza scuola diversa per via dei voti pessimi nelle precedenti due. Il suo destino comunque sembrava quello di una futura star NBA, prima che un match contro la St. Vincent–St. Mary High School di LeBron James.

“LeBron James demoliva chiunque, se aveva voglia. Probabilmente ha rovinato la carriera di Lenny Cooke. Ad un certo punto Lenny era il miglior prospetto del Paese, non LeBron. Proprio prima che lasciassi la panchina” ha dichiarato Keith Dambrot, coach della St. Vincent–St. Mary High School dal 1998 al 2001.

Il riferimento è ad uno scontro diretto tra LeBron James e Lenny Cooke in quel periodo. Cooke arrivava alla partita con 25 punti e 10 rimbalzi di media, da super favorito nei confronti di James. Con gli occhi di tutti gli USA addosso, LeBron umiliò l’avversario segnando 24 punti con tanto di game-winner mentre Cooke si fermò ad appena 9 punti. Dopo quella gara iniziò il declino di Cooke, che prese una serie di cattive decisioni compresa quella di passare direttamente dal liceo all’NBA nel 2002. Non venne scelto al Draft e in NBA non mise mai piede, vagando per qualche anno tra Filippine, Cina e CBA, la minor league americana. Anche LeBron passò direttamente in NBA un anno dopo, nel 2003, ma con ben altra sorte: da prima scelta assoluta è poi diventato uno dei migliori giocatori di sempre.

Nel 2013 è stato realizzato anche un documentario sulla promessa non mantenuta Lenny Cooke, dal titolo appunto “Lenny Cooke”.