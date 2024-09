Fenerbahçe, COLPACCIO Boban Marjanovic: il serbo torna in EuroLega

Il Fenerbahçe chiude con un colpo il proprio mercato in vista della prossima stagione, un’aggiunta forse non necessaria ma alla quale è stato evidentemente impossibile voltare le spalle: Boban Marjanovic. Nei giorni scorsi si era parlato del possibile ritorno del serbo in Europa dopo 9 anni di NBA, ma si parlava di una trattativa col Besiktas. Invece i gialloblu si sono fatti avanti e hanno chiuso un accordo con Marjanovic che comprenderà anche una clausola di escape verso la NBA valida per un limitato periodo di tempo a dicembre.

Prima di volare oltreoceano, Marjanovic aveva giocato in EuroLega con la Stella Rossa venendo inserito nel secondo miglior quintetto della competizione nel 2015. In NBA è rimasto 9 anni con poco spazio, ma facendosi sempre apprezzare da tifosi e compagni di squadra ovunque è andato.

League sources tell @TheSteinLine that the Fenerbahçe deal contains a brief opt-out window in December allowing for a return to the NBA for Marjanović, who played for Houston for the past two seasons to give him stints with all three Texas teams.

— Marc Stein (@TheSteinLine) September 17, 2024