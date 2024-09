Skylar Mays, niente Milano: la sua decisione e le parole di Vacirca

Alla fine Skylar Mays non farà parte del roster dell’Olimpia Milano nella prossima stagione. L’americano è stato accostato ai biancorossi per un’estate intera, a più riprese, e molti tifosi meneghini speravano potesse essere l’ultimo innesto al roster di Ettore Messina. Invece nelle scorse ore Mays ha firmato un contratto per il training camp con i Minnesota Timberwolves, col sogno di restare in NBA dopo le ultime stagioni tra Hawks, Blazers e Lakers.

Nella scorsa stagione, tra Portland e LA, Mays ha segnato 4.1 punti di media in 38 partite.

Il contratto di Mays sarà un Exhibit 10: si giocherà le proprie carte al training camp, se verrà tagliato avrà un incentivo economico per firmare con l’affiliata in G-League dei Timberwolves e rimanervi almeno 60 giorni.

La notizia è stata commentata in primis da Gianmaria Vacirca, assistente General Manager di Milano, con una nota polemica. “Felice che Skylar Mays abbia raggiunto l’obbiettivo che aveva e che ci era stato comunicato già dalla metà del mese di giugno. Da allora mai esistita una trattativa, eppure si è troppo spesso parlato di chi non c’era rispetto a chi c’è. Ad maiora” ha scritto Vacirca. Insomma una trattativa tra Olimpia e Skylar Mays ci sarebbe stata davvero, ma a giugno: da allora il giocatore si sarebbe concentrato solo sul suo desiderio di rimanere in NBA.