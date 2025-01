LiAngelo Ball firma con un’etichetta discografica: guadagnerà più di alcuni “colleghi” in NBA

Finalmente LiAngelo Ball sembra aver trovato la propria strada, e non c’entra il basket. Dopo non essere riuscito a entrare stabilmente in NBA, fatta eccezione per qualche comparsata in preseason, Ball ha puntato tutto sulla musica. Nelle scorse settimane ha pubblicato il suo primo singolo, dal titolo “Tweaker”, diventato ben presto una vera e propria hit tanto che il giocatore, che in questa sua nuova carriera usa il nome d’arte G3, è stato invitato al Rolling Loud di marzo, un famosissimo festival hip-hop di Los Angeles.

Non solo: secondo quanto detto a The Breakfast Club, uno show americano che parla di musica rap, LiAngelo Ball avrebbe firmato il suo primo contratto discografico con la Def Jam, per una cifra che si aggira intorno agli 8 milioni di dollari. Se fosse vero, Ball guadagnerebbe come un modesto giocatore NBA, un bel premio di consolazione dopo aver avuto poca fortuna nella Lega.

LiAngelo Ball (G3) allegedly signed an $8 MILLION deal with Def Jam after the success of ‘Tweaker’ 🤯 (via The Breakfast Club) pic.twitter.com/WOfin9G6eI — Kurrco (@Kurrco) January 13, 2025

“Tweaker”, pubblicata il 3 gennaio su tutte le piattaforme di streaming, ha già totalizzato 15 milioni di ascolti su Spotify e quasi 8 milioni su YouTube.