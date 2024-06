Draft NBA, la meravigliosa dedica di Donovan Clingan alla madre scomparsa

Donovan Clingan è la scelta n.7 del Draft NBA 2024 e giocherà per i Portland Trail Blazers.

Dopo due titoli NCAA da protagonista con UConn, Clingan approda meritatamente nella NBA. E lo fa con il pensiero rivolto alla madre Stacey Porrini, morta a causa di un tumore al seno quando aveva 14 anni.

La giacca con cui Clingan si è presentato al Draft era foderata con le foto della mamma e a lei sono andate le prime parole del nuovo giocatore dei Blazers.

So che mi sta guardando da lassù e sorride, orgogliosa di me. Con queste foto è come se fossi qui al mia fianco, a condividere con me questo momento per cui ho lavorato ogni giorno della mia vita finora.

“Got my mom over here on my side at all times … I know she’s proud ❤️ —Donovan Clingan on his NBA Draft suit (via @McNuttMonica) pic.twitter.com/ZGbOTHTsVe — ESPN (@espn) June 27, 2024

La madre di Clingan era di origini italiane e proprio per lei Donovan potrebbe scegliere in futuro di indossare la maglia azzurra. In ogni caso adesso penserà a rendere la mamma ancora più fiera di lui attraverso la casacca di Portland. La franchigia è in ricostruzione e potrebbe scegliere di mandare via DeAndre Ayton per consegnare al prodotti di UConn la maglia di centro titolare.