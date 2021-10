L’Olympiakos fa e disfa, poi Sloukas risolve tutto: Fenerbahce battuto al Pireo

OLYMPIAKOS PIREO – FENERBAHCE BEKO ISTANBUL 67 – 65

(19-14; 26-20; 10-19; 12-12)

Allo Stadio della pace e dell’amicizia del Pireo i padroni di casa dell’Olympiakos affrontavano il Fenerbahce nell’incontro valido per il Round 7 della Regular Season dell’Euroleague. Alla fine a spuntarla sono proprio i padroni di casa, che dopo una gara sempre in controllo perdono la tramontana nel terzo periodo, ma grazie a Sloukas (14 punti e 5 assist), decisivo nel finale con otto punti in fila, ma anche ai 10 punti a testa di Dorsey, Larentzakis e Fall portano a casa la quinta vittoria nella competizione. Niente da fare, invece, per Vesely (14 punti e 9 rimbalzi) e compagni che perdono ancora, per la quinta volta in stagione.

Partono a razzo i padroni di casa con un parziale di 5-o, in cui spiccano Vezenkov e Dorsey. Guduric ed Henry, però, rispondono presenti e impattano subito il match sul 5-5. Papanikolau e i suoi provano a prendere il largo, ma il Fenerbahce tiene botta con De Colo e la gara resta in equilibrio (11-12). Solo alla fine del quarto l’Olympiakos riesce ad allungare e chiude il quarto sul 19-14. Nel secondo periodo la squadra del Pireo si porta immediatamente sul +9, grazie ad un nuovo parziale di 4-0. Tocca allora al “nostro” Polonara provare a svegliare i turchi con tre punti in fila, ma McKissic e compagni restano avanti sul 27-21. Poi, in un batter d’occhio, Mahmutoglu impatta improvvisamente la gara sul 27 pari. La reazione dei padroni di casa, allora, è perentoria: Sloukas, Larentzakis e i compagni volano, infatti, a +13. Al Fener restano solo le briciole e i greci vanno a riposo con un corposo vantaggio. Il primo tempo finisce così sul 45-34.

Al rientro in campo Pierre e De Colo provano a riavvicinare i gialloblù, ma Fall e Vezenkov tengono a distanza i padroni di casa (+12). La difesa greca fa buona guardia e amministra il vantaggio, tanto che per circa tre minuti il risultato resta bloccato sul 53-42. I turchi, però, non demordono: Vesely e compagni, infatti, mettono a segno un incredibile parziale di 11-0 che porta il Fenerbahce sotto di soli due punti alla fine del terzo periodo. L’ultimo quarto è, però, ancora più spettacolare. L’Olympiakos sembra non esserci più, così Guduric e Vesely portano subito sul 55-58 gli ospiti. McKissic e Larentzakis provano a svegliare i greci, ma il Fener resta avanti. Sloukas, però, non ci sta e si carica la sua squadra sulle spalle, trovando sei punti fondamentali che significano +3. Polonara trova disperatamente due punti, ma ancora il #14 dei greci chiude i conti e regala la vittoria all’Olympiakos. Finisce 67-65.

OLYMPIAKOS PIREO: Walkup 3, Dorsey 10, Lountzis N.E. , Larentzakis 10, Fall 10, Sloukas 14, Vezenkov 7, Printezis 0, Papanikola0u 5, Jean-Charles 4, Christidis N.E. , McKissic 4;

Coach: Bartzokas Georgios

FENERBAHCE BEKO ISTANBUL: Birsen 0, Hazer 2, Shayok N.E. , Mahmutoglu 6, De Colo 10, Henry 8, Pierre 4, Guduric 10, Vesely 14, Booker 2, Polonara 9, Duverioglu 0;

Coach: Sasha Djorodjevic