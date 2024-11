Il proprietario dell’Hapoel minaccia: “La Stella Rossa ha scelto la persona sbagliata per questo tango”

L’Hapoel Tel-Aviv è diventato, suo malgrado, protagonista del mercato europeo in queste ultime 24 ore. Il club israeliano è sotto “attacco” da parte di alcune squadre di EuroLega, che vogliono prelevare alcuni dei suoi giocatori. È il caso di Johnathan Motley, cercato dalla Stella Rossa, ma anche di Bruno Caboclo e Pat Beverley, che avrebbero ricevuto un’offerta dal Real Madrid.

Già ieri il proprietario dell’Hapoel, Ofer Yannay, aveva dato in escandescenza rispondendo all’offerta della Stella Rossa per Motley con un’altra offerta recapitata invece a tutti i giocatori del roster del club serbo. Oggi Yannay ha parlato pubblicamente di ciò che sta accadendo tramite il suo profilo X: “Vista la felicità che sprizzano alcuni giornali sportivi oggi, vorrei menzionare alcuni fatti basilari. Nessun giocatore ci sta facendo un favore a rimanere qui. È un grande onore giocare per un club iconico come il nostro e per i nostri tifosi. Grandi giocatori, i migliori tra i migliori, vogliono venire a giocare per l’Hapeol. È un trend che si è acceso quest’estate e che è destinato solo a intensificarsi. Nessun bambino che ha fatto casino e ha commesso un errore potrà cambiare questo. Sono stati firmati accordi generosi con tutti i giocatori che sono qui, quando la situazione relativa alla sicurezza era anche meno buona della attuale“.

Yannay ha poi proseguito parlando delle trattative in corso: “L’Hapoel non ha interesse nei buyout, non importa quanto alti. L’agente di un giocatore riceve commissioni generose, ma ha anche delle responsabilità. Per giocare con una squadra, un giocatore deve ricevere una lettera con il permesso da parte della FIBA, fino a quel momento non può giocare. Ricevere una lettera del genere con il pretesto della guerra quando hai offerte dall’estero è chiaramente improbabile. La Stella Rossa scoprirà di aver scelto il proprietario sbagliato per questo tango“.

L’Hapoel Tel-Aviv è attualmente terzo nel suo girone di EuroCup, lo stesso di Trento, con un record di 4-2 e prima di questo caos era considerato tra le favorite per la vittoria della coppa.