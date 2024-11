Joel Embiid dice basta alle critice: “Ho fatto troppo per questa c***o di città!”

Joel Embiid in questa stagione deve ancora scendere in campo. Il centro camerunese, che in estate ha vinto la medaglia d’oro alle Olimpiadi con Team USA, ha problemi al ginocchio e non sarà a disposizione di Nick Nurse nemmeno sabato contro i Memphis Grizzlies. Il suo rientro sembra comunque abbastanza vicino, visto che nelle scorse ore Embiid ha partecipato all’allenamento completo della sua squadra. I Philadelphia 76ers hanno iniziato la stagione una sola vittoria in 4 partite, sconfitti da Milwaukee, Toronto e perfino da Detroit un paio di giorni fa.

Dopo l’allenamento di oggi, mentre parlava con i giornalisti, Embiid si è però lasciato andare ad uno sfogo nei confronti dei suoi detrattori. In particolar modo nei confronti dei fans dei Sixers che sostengono che lui non tenga abbastanza a scendere in campo e si stia cercando di preservare più del necessario. D’altronde poche settimane fa proprio il centro di Philly aveva ipotizzato addirittura di non giocare più i back-to-back per il resto della carriera.

“Mi sono fratturato il volto due volte, ma sono tornato prima del previsto col rischio di perdere la vista. Mi sono rotto le dita, sono comunque tornato in campo. Poi sento la gente dire ‘non vuole giocare’… Ho fatto troppo per questa città e mi sono messo a rischio perché queste persone parlino in quel modo. Sono str*****e. Ho fatto troppo per questa c***o di città per essere trattato in questo modo. Vorrei avere la fortuna di non infortunarmi, ma questo non vuol dire che io non mi stia impegnando al 100% per essere in campo, tornerò a disposizione molto presto” ha dichiarato Embiid.

Embiid on not being able to play: “I’ve broken my face twice. I came back early with the risk of losing my vision…When I see people saying he doesn’t want to play, I’ve done way too much for this city and putting myself at risk for people to be saying that.” pic.twitter.com/2NtzY0in3y — Derek Bodner (@DerekBodnerNBA) November 1, 2024

Nei giorni scorsi i 76ers erano anche stati multati di 100.000 dollari dalla NBA per la gestione di Joel Embiid, in particolare per i commenti pubblici sulle sue condizioni che non avrebbero riflettuto la reale condizione del giocatore.