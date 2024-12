Milano, Messina bacchetta i suoi: “Serve più rispetto per il nostro lavoro”

Ettore Messina decisamente contrariato dopo la sconfitta dell’Olimpia Milano contro la Virtus Bologna.

Un estratto del commento del coach biancorosso in conferenza stampa.

La Virtus ha giocato con grande umiltà e solidità sulle due metà campo, meritando la vittoria. Noi, invece, abbiamo giocato ognuno per segnare un canestro e non per creare qualcosa per il compagno. Di conseguenza abbiamo subito dalla parte opposta, anche perché difendevamo come se avessimo il piumino addosso. La responsabilità è mia che non riesco a far capire a questi giocatori quali sono le priorità, non tanto nella pallacanestro quanto nella vita. Bisognerebbe avere maggiore rispetto per il nostro lavoro. Nonostante tutto eravamo tornati a contatto con iniziative personali, poi però abbiamo subito un canestro sciocco in backdoor. Spero che la sconfitta ci serva da lezione. In campionato c’è la costante della difficoltà a trovare un contributo dalla panchina, è un problema con cui dobbiamo convivere.