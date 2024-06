Il derby di Atene è già infuocato: Ataman viene espulso e chiede arbitri stranieri

Questa sera si è disputata Gara-1 delle finali del campionato greco, l’ennesimo derby di Atene tra Panathinaikos e Olympiacos. Le due squadre si sono evitate alle Final Four di EuroLega, nonostante questo non abbia impedito ai tifosi di generare disordini a Berlino, ma non hanno potuto fare a meno di incontrarsi in patria. La prima partita della serie non ha deluso, almeno in quanto a polemiche: in campo ha prevalso l’Olympiacos 84-89, ma è stato dopo la partita che è iniziato lo show. Ancora una volta il protagonista è stato Ergin Ataman, allenatore del Panathinaikos.

Il coach turco è stato espulso durante la partita per doppio tecnico, troppe le proteste verso gli arbitri: Ataman, uscendo, ha anche rivolto un applauso ironico alla terna. Ma è stato nel tunnel degli spogliatoi al termine della gara che l’allenatore ha dato il “meglio” di sé. Parlando con Dimitris Kontos, capo della comunicazione del Panathinaikos, Ataman ha sostenuto che la partita sia stata truccata. Inoltre ha anche chiesto che Dimitris Giannakopoulos, il vulcanico proprietario del club, si muova per far sì che nelle finali del campionato arbitrino solo stranieri.

“Adesso capisco perché nel calcio ci sono arbitri non greci per la finale. Lo capisco molto bene! Per favore vai a parlare con Giannakopoulos e chiamate arbitri stranieri per rendere la sfida equa. È tutto truccato, tutto truccato!” ha urlato Ataman.

After the game, Ergin Ataman didn't hold back talking about referees 😳pic.twitter.com/J7iUEtHVtX — BasketNews (@BasketNews_com) June 5, 2024

Nel calcio, in Grecia, il derby di Atene viene infatti arbitrato da stranieri per evitare qualsiasi rischio: a ottobre, per esempio, la terna arbitrale designata era stata italiana.