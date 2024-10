La storia è riscritta: LeBron e Bronny prima coppia padre-figlio a giocare insieme in NBA

Tutti aspettavano questo momento fin dal giorno della scelta di Bronny James al Draft. LeBron e suo figlio sono la prima coppia padre – figlio a giocare insieme in NBA.

La storia si compie nella opening night, nel corso del secondo periodo del match fra i Los Angeles Lakers e i Minnesota Timberwolves. I due sono seduti vicini in fondo alla panchina, vengono chiamati da un assistente di JJ Redick, si avvicinano al centro del campo ed entrano insieme sul parquet con esattamente 4 minuti sul cronometro e i padroni di casa avanti 51-39.

A 1’29” dall’intervallo Bronny viene sostituito e non rientrerà più. Fa comunque in tempo a tentare i suoi primi due tiri mentre per iscriversi al tabellino dovrà aspettare una seconda chance. Papà LeBron chiuderà con 16 punti in 35 minuti, una serata tranquilla perché basta Anthony Davis (36 e 16 rimbalzi) a regolare 110-103 la prima versione dei T-Wolves senza Karl-Anthony Towns.

Molto curioso il dialogo fra LeBron e Bronny prima del loro ingresso in campo congiunto: “Sei pronto? Fai caso all’intensità che c’è in campo. Entra senza tensione, non preoccuparti degli errori, entra e gioca duro”.