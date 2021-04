NBA – C’è ottimismo sull’infortunio di Andre Drummond

Già ieri gli esami avevano escluso fratture per il piede di Andre Drummond, costretto a lasciare il campo 14′ dopo il suo debutto con la maglia dei Los Angeles Lakers. Secondo gli ulteriori accertamenti svolti nelle scorse ore, il centro giallo-viola non dovrebbe stare fuori molto per questo infortunio: è considerato infatti day-to-day e al massimo dovrebbe saltare 1-2 partite.

Una buona notizia per i Lakers, che già devono fare a meno di LeBron James e Anthony Davis. Drummond, nella sua prima gara ad LA, percependo qualche problema era anche rientrato negli spogliatoi per cambiare scarpe. Sono stati 4 i punti segnati prima di infortunarsi. I prossimi impegni dei Lakers saranno contro i Kings e i Clippers, per poi partire per 5 trasferte sulla costa Est. Probabile comunque che Drummond parta con i compagni per la serie di trasferte, magari rientrerà addirittura prima.

