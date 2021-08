NBA – I Milwaukee Bucks riaccolgono George Hill

Tutto pronto per il ritorno di George Hill ai Milwaukee Bucks.

Il playmaker nelle prossime ore verrà tagliato dai Philadelphia 76ers e potrà così firmare di nuovo per i Bucks, secondo Shams Charania di The Athletic.

Free agent guard George Hill plans to sign with the Bucks after clearing waivers and the opening of league year Aug. 6, sources tell @TheAthletic @Stadium. The veteran PG is set to return to Milwaukee.

— Shams Charania (@ShamsCharania) August 3, 2021