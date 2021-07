NBA – LeBron James riscrive ancora la storia del basket, stavolta solamente con i soldi

LeBron James macina record su record grazie alle sue prestazioni sul campo, nonostante quest’anno la sua post season sia finita già al primo turno contro i Phoenix Suns.

LBJ però può consolarsi con gli affari lontano dal parquet, visto che è diventato il primo cestista in attività a raggiungere il miliardo di dollari di guadagni. Michael Jordan ci è riuscito prima di lui ma soltanto dopo aver smesso di giocare, anche perché ai suoi tempi gli stipendi NBA erano più bassi di oggi. Gli altri atleti a tagliare questo traguardo prima di ritirarsi sono Tiger Woods, Floyd Mayweather, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Roger Federer.

LeBron finora, secondo uno studio di SportRico, ha guadagnato 300 milioni di salari e 700 fra sponsorizzazioni e investimenti. In effetti James è sempre molto attivo a livello imprenditoriale, come dimostra la trovata riguardo la sua tequila e l’uscita del sequel di Space Jam che comunque sta raccogliendo molte critiche.

Secondo le previsioni, però, altri giocatori NBA potrebbero toccare questo traguardo in futuro, considerando la costante crescita degli stipendi e l’esposizione globale della lega che rende i cestisti più appetibili per le aziende non statunitensi rispetto ai giocatori di MLB e NFL.

Nella lista dei prossimi miliardi ci sono Kevin Durant e Stephen Curry ma anche Luka Doncic che potrebbe arrivare a percepire 700 milioni in totale solamente dalla NBA. Sorprende poi il fatto che anche il figlio di LeBron, Bronny, possa essere un papabile futuro miliardario: in effetti la base di 6 milioni di follower sui social può aiutare in tal senso, così come la sua passione per gli e-sports. Ovviamente però dovrò mantenere le aspettative per quanto riguarda la pallacanestro giocata ma in ogni caso difficilmente avrò problemi economici, visto il patrimonio accumulato dal padre.