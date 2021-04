NBA – Miami Heat, gli insegnamenti di Dwayne Wade a Victor Oladipo

Victor Oladipo è arrivato ai Miami Heat proprio a ridosso della trade deadline, lasciando gli Houston Rockets, dove era arrivato pochi mesi fa nell’ambito dell’operazione che ha portato James Harden ai Brooklyn Nets.

Oladipo ha svelato che Dwayne Wade, leggenda degli Heat, lo ha aiutato moltissimo ad ambientarsi a Miami e a comprendere la cultura della nuova franchigia. Poi ‘Dipo ha anche svelato le primissime richieste di Pat Riley e le sue prospettive per il futuro.

Adesso penso di essermi calato bene nel nuovo ambiente, ho capito cosa significa giocare qui, qual è lo stile di questa squadra, come ci si comporta sul parquet e cose del genere. Quando mi hanno detto che sarei dovuto venire a Miami non mi sono sentito come se dovesse andare in un altro Paese di cui non sapevo nulla, mi sono sentito subito a mio agio. Sento una grande responsabilità sulle mie spalle e so di avere tantissimo da dimostrare ma credo che i miei anni migliori debbano ancora arrivare. Il primo colloquio con Pat Riley? Mi ha chiesto tre cose: “Difesa, difesa e difesa”.