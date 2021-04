NBA, tantissime assenze nel big match fra Los Angeles Lakers e Utah Jazz

Questa sera (ore 22:30 italiane, diretta su Sky Sport) si giocherà la sfida fra Utah Jazz e Los Angeles Lakers.

Match molto atteso tra la prima e la quinta della Western Conference. Saranno però tantissime le assenze da entrambe le parti.

I Lakers dovranno sicuramente fare a meno di LeBron James e Anthony Davis, in fase di recupero dai rispettivi infortuni. In dubbio anche la presenza di Andre Drummond, arrivato da qualche settimana.

Utah, invece, dovrà di certo rinunciare a Donovan Mitchell, infortunatosi nella partita di ieri con gli Indiana Pacers. I Jazz però dovrebbero lasciare a riposo anche altri giocatori fondamentali come Rudy Gobert, Mike Conley e Derrick Favors, stando a ESPN.

Rudy Gobert, Mike Conley Jr., and Derrick Favors will sit out Jazz’s game vs. Lakers today on ESPN, sources tell ESPN. Donovan Mitchell is out with an ankle injury. Jazz are on a back-to-back after beating Pacers Friday.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 17, 2021