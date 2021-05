Mercoledì notte ci sono stati 3 episodi di comportamento antisportivo di uno o più tifosi, in ognuna delle 3 partite in programma. Al Madison Square Garden un tifoso, dalle prime file, ha sputato ad un ignaro Trae Young, il video ha fatto il giro dei social e alla fine il fan è stato bannato a tempo indeterminato. Il tema del comportamento dei tifosi al palazzetto, ora che le porte delle arene sono state riaperte dopo un anno di pandemia, è comunque caldissimo. LeBron James prima e Kevin Durant poi hanno, sui social, commentato i fatti avvenuti mercoledì. Tristan Thompson lo ha fatto nelle scorse ore, prima di Gara-3 contro Brooklyn che giocherà stanotte. Il lungo dei Boston Celtics non ha utilizzato mezzi termini per parlare dello sputo ricevuto da Young a New York:

Sfido un figlio di p*****a a sputarmi. Lo seguirei fino a casa.

Tristan Thompson in reference to the Trae Young incident at MSG: pic.twitter.com/uOxnKR2ZGU — Celtics on CLNS (@CelticsCLNS) May 28, 2021

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.