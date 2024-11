Abi Abass spiega: “Volevo restare alla Virtus Bologna ma non rientravo nei piani”

Awudu Abass ha scelto di trasferirsi al Dubai Basketball Club. La squadra asiatica sta giocando in questa stagione nella Lega Adriatica.

La formazione dell’azzurro al momento è seconda in classifica, con un record di 7-2, pari a quello del Buducnost e della Stella Rossa, dietro solamente all’imbattuto Partizan. In un’intervista a BresciaOggi, Abass ha raccontato la sua nuova avventura e svelato i retroscena del suo trasferimento. Il cestista bresciano ha parlato della volontà della Virtus Bologna di non confermarlo e dei rumors che lo avevano accostato a Trapani.

Volevo restare a Bologna ma non rientravo nei piani della Virtus, da parte di Trapani c’è stato solo un sondaggio iniziale. Volevo un’esperienza all’estero per me e la mia famiglia, quando si è presentata l’opportunità Dubai non ho avuto dubbi. Volevo una realtà non italiana per aprire un po’ la mente, essere in un Paese musulmano è un valore aggiunto. Le trasferte nei Balcani non sono così pesanti, si tratta di 5-6 ore di volo, è come una partita di Coppa nell’Est Europa per un club nostrano.