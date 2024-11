Nico Mannion a Milano: il suo messaggio di addio per Varese

Nico Mannion a Varese è rimasto solo un anno scarso, ma non si può dire che non abbia lasciato il segno. Nella passata stagione ha trascinato la Openjobmetis alla salvezza a suon di prestazioni, con 20.3 punti e 6.6 assist di media. In quella corrente, lascia da miglior marcatore della Serie A: 26.3 punti di media nelle prime 3 giornate, prima di rimanere fuori nelle ultime 3.

Poco fa Mannion, dopo l’ufficialità della sua firma con l’Olimpia Milano al termine di una telenovela durata oltre 2 settimane, ha pubblicato sui social un sentito messaggio d’addio a Varese.

“Fin dal primo giorno, mi avete fatto sentire un amore immenso. Sono arrivato la scorsa stagione con il desiderio di aiutare questa squadra, e insieme abbiamo raggiunto l’importante traguardo della salvezza in Serie A” ha scritto Mannion. Sottolineando: “Non voglio soffermarmi sulle ragioni che ci portano a separarci oggi, ma desidero semplicemente salutarvi con grande affetto, consapevole che Masnago e la sua gente avranno sempre un posto speciale nel mio cuore”.