A Trapani prosegue la “guerra dei biglietti”, anche gli ultras della Virtus ottengono lo sconto

Fa ancora discutere la situazione biglietti a Trapani. Stavolta a lamentarsi sono stati gli ultras della Virtus Bologna.

Durante la finale di A2 fra Trapani Shark e Fortitudo Bologna ci fu una lunga diatriba fra il club siciliano e il tifo organizzato biancoblu. Gli ultras bolognesi chiedevano dei biglietti a prezzo agevolato, una cortesia che sarebbe ormai una prassi nei nostri campionati. Inizialmente il patron granata Valerio Antonini la negò, salvo poi tornare sui suoi passi e applicare lo sconto.

Adesso la storia si è ripetuta. Trapani è in Serie A e affronta ancora Bologna, stavolta però di fronte c’è la Virtus. Anche gli ultras bianconeri lamentavano la mancanza dei “canonini” 50 biglietti al prezzo di 10 euro e hanno dichiarato che, se non ci fosse stato lo sconto, sarebbero comunque in Sicilia ma restando all’esterno del Pala Shark.

Antonini però alla fine ha deciso di applicare il prezzo di favore, annunciando che riserverà lo stesso trattamento a tutte le altre tifoserie ma solamente per la regular season.