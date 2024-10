Nikola Vučević potrebbe perdere la cittadinanza montenegrina

Nikola Vučević è nato a Morges, in Svizzera, dove suo padre giocava a basket negli anni ’90. Dopo aver girato l’Europa con la famiglia al fianco del padre, nel 2003 ha fatto ritorno in Montenegro, Paese dei suoi genitori, insediandosi nella cittadina di Bar. In virtù della cittadinanza del padre, anche Vučević ha il passaporto del Montenegro. E infatti il giocatore ha sempre militato nella Nazionale balcanica, di cui è diventato uno dei migliori rappresentanti di sempre.

Ora però il Montenegro vuole togliere a Vučević la cittadinanza. Come riportato da Vijesti.me, la motivazione risiede nel fatto che il centro dei Chicago Bulls in questi giorni ha ricevuto un secondo passaporto, quello statunitense, in virtù del fatto che vive e lavora negli USA da ormai 16 anni. Vučević si è trasferito negli Stati Uniti a 17 anni, nel 2007, e in California ha frequentato l’ultimo anno di liceo e il college, prima di entrare in NBA nel 2011.

A joyful naturalization ceremony became even more special as Chicago Bulls player Nikola Vucevic took the oath and became a #NewUSCitizen. Welcome to the American family! pic.twitter.com/ZmA7zTXKSX — USCIS (@USCIS) October 2, 2024

La legge montenegrina stabilisce che qualsiasi cittadino ottenga una seconda cittadinanza dopo il 3 giugno 2006, debba perdere il passaporto montenegrino. Il Montenegro, un Paese relativamente giovane la cui indipendenza risale al 2006, non ha firmato ancora alcun accordo con altri Stati per la condivisione della cittadinanza. Pertanto Vučević ha violato la legge del suo Paese in materia di passaporti: il Ministro degli Interni attualmente in carica, Danilo Šaranović, ha comunicato che il giocatore non farà eccezione e che sarà avviata anche per lui la procedura per la revoca del passaporto di nascita. Il rischio è che Vučević perda effettivamente il passaporto montenegrino e non possa più scendere in campo con la sua Nazionale.

Foto: FIBA