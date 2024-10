Trento sorprende l’Hapoel Tel-Aviv con un ottimo Lamb

Aquila Basket Trento – Hapoel Tel-Aviv 79-73

(26-18, 15-20, 16-20, 22-15)

Trento ritrova la vittoria in Europa battendo l’Hapoel Tel-Aviv, una delle squadre più quotate della competizione. Al PalaTrento termina 79-73 con un ultimo quarto decisivo per i bianconeri, guidati ancora una volta da Anthony Lamb (23 punti). Tra le fila israeliane, Pat Beverley non incide (7 punti e 7 assist, con 2/9 al tiro).

Parte bene Trento, Lamb segna 6 dei primi 12 punti bianconeri e l’Aquila si porta sul 17-8 con una tripla del capitano Forray. La Dolomiti Energia tocca anche il +10 con Zukauskas, il primo quarto termina però 26-18 dopo un canestro di Joe Ragland. Nel secondo periodo una tripla di Niang riporta Trento a +11, ma gli ospiti piazzano un parziale di 10-0 e riescono addirittura a portarsi in vantaggio: è comunque la squadra di coach Galbiati ad arrivare all’intervallo con la testa avanti, 41-38.

L’Hapoel passa di nuovo a condurre con Motley dopo 2′ dall’inizio del secondo tempo, Trento rimane incollata al match ma una tripla di Ragland permette agli ospiti di arrivare al 30′ avanti di misura, 57-58. La battaglia prosegue nell’ultimo quarto, con Foster che prova ad allungare portando l’Hapoel a +9. Sull’orlo del baratro è Lamb con un gioco da tre punti e 2 tiri liberi a costruire la risposta di Trento, parte di un parziale di 9-0 che impatta in parità a quota 68. Negli ultimi 2′ succede di tutto: Motley riporta avanti gli ospiti, Cale risponde con un gioco da 4 punti e alla fine Ragland pareggia di nuovo, 73-73. La palla decisiva con poco più di 30” da giocare va a Lamb che segna il +2 e dall’altra parte stoppa la tripla di Wainrght. È la giocata decisiva: sempre Lamb segna 2 liberi che chiudono la gara.

Trento: Lamb 23, Ford 17, Cale 9, Niang 9.

Hapoel Tel-Aviv: Foster 18, Motley 16, Ginat 10.