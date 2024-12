Virtus Bologna, lungo stop per Toko Shengelia: si torna sul mercato?

Piove sul bagnato per la Virtus Bologna, sconfitta ieri al Pireo dall’Olympiacos nonostante a tratti abbia giocato una buona partita. Dopo la gara di settimana scorsa contro il Baskonia, Toko Shengelia si era dovuto fermare per un’ulcera: c’era grande apprensione per il georgiano, che nel frattempo ha saltato i match contro Trieste e Olympiacos. Secondo Repubblica, Shengelia ne avrà almeno per 3-4 settimane: un’assenza pesante che in questo momento di grande difficoltà la Virtus non può sopportare.

Motivo per il quale potrebbe esserci un intervento sul mercato, come tra l’altro ieri anticipato anche da Massimo Zanetti nel caso i tempi per rivedere il georgiano si fossero allungati. “Mercato? Vediamo. Dovesse mancare ancora Shengelia, allora sì” aveva detto il numero uno bianconero.

In uscita continua a tenere banco la questione Rayjon Tucker, 0 minuti anche al Pireo ieri sera: con Ivanovic non ha ancora mai giocato.